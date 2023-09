Tony Khan, sobre CM Punk: «Aún estamos investigando»

All Out 2023 se está acercando y nada se sabe acerca de si CM Punk va a participar en este evento que se celebra el domingo en su ciudad natal, Chicago. Visto lo visto en All In 2023 es la ocasión ideal para que reciba todo el cariño de los suyos pero el incidente con Jack Perry aún no se ha solucionado. Y está afectado al show pues el plan es (o era) que expusiera el «Campeonato Mundial Verdadero» ante Ricky Starks pero si la situación no se aclara quizá termine quedando fuera del cartel de luchas.

► El incidente de CM Punk

La última actualiación la acaba de dar Tony Khan en la conferencia previa al nuevo pay-per-view:

«Seguimos investigando un incidente que ocurrió antes de All In, no puedo hacer más comentarios al respecto en este momento. Le agradezco su pregunta. Si pudiera decir algo más en este momento, lo haría. Todavía estoy investigando algunas cosas. Lo prometo, siempre he hecho todo lo posible para ser honesto con los fans. En esta situación, estoy haciendo todo lo posible para ser honesto sobre lo que está pasando y he estado investigando. Nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible, os lo prometo«.

Y cuando le preguntaron sobre si los fans tendrán una respuesta antes del domingo comentó:

«Ese es mi objetivo. Prometo, eso es lo que espero, que tengamos una resolución. No espero una resolución completa, pero al menos espero más información para entonces. Voy a seguir trabajando en ello. Es una situación difícil, por no decir otra cosa, y no es algo de lo que esperara ocuparme».

Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando dispongamos de novedades.