Llaman a Mercedes Moné la Beyoncé de la lucha libre

Existen muchas maneras de describir a Mercedes Moné: estrella actual de Stardom y NJPW, primera Campeona IWGP, exSuperestrella WWE, cinco veces Campeona Raw, integrante de las Horsewomen de WWE o The Boss ‘N’ Hug Connection… También podemos utilizar sus apodos: The Boss, The CEO… Y si hablamos de nombres, todos aún la reconocen mejor como Sasha Banks; e incluso habrá quienes la recuerden como Mercedes KV o Miss Mercedes de sus tiempos como independiente.

► Mercedes Moné, la Beyoncé de la lucha libre

Todo ello si hablamos de lucha libre, pero también podemos irnos a su carrera como actriz: Koska Reeves en ‘The Mandalorian’, Nikita en ‘The Collective’… No así a la música, pues en realidad ella no es cantante, no obstante, nos introducimos en este arte porque acaban de llamarla la Beyoncé de la lucha libre. Lo hace el luchador Kevin Knight, que habitualmente trabaja en New Japan, y que ha tenido alguna ocasión de encontrarse con ella, en una reciente entrevista con Women’s Wrestling Talk.

«Nunca tuve la oportunidad de mantener una conversación completa con ella. Solo nos hemos encontrado dos veces, y en ambas ocasiones fue un simple ‘hola’ de pasada. No me gusta molestar a la gente cuando está detrás del escenario. Ellos tienen sus propios asuntos, así que los dejo hacer su trabajo, mientras yo me concentro en mi lucha.

«Estoy emocionado por ver lo que aportará al mundo independiente, al mundo de New Japan/STARDOM, porque es como la Beyoncé de la lucha libre. Dondequiera que vaya, sus seguidores la siguen, por lo que los eventos se llenarán en todas partes. En mi opinión, es un buen negocio. Estoy emocionado por ver cómo maneja las cosas por sí misma».

