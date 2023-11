Mercedes Moné volverá en 2024… «en alguna compañía»

«Definitivamente todavía hay comunicación«, dijo. «Obviamente, no sé qué querrá hacer cuando regrese. Especialmente después de una lesión grave que la arruinó, ya sabes, tal vez arruinó el marco temporal de lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Entonces, realmente no podía hablar por ella, no creo que sería justo«. Esto comentaba recientemente Rocky Romero sobre Mercedes Moné. Cualquiera pensaría que tras su lesión continuaría trabajando en Japón pero no está ni mucho menos confirmado.

► Mercedes Moné volverá en 2024

Por otro lado, recientemente también, parecía cerrarse la puerta a que vuelva a WWE. Entonces, a falta de más información, podríamos seguir especulando con AEW o TNA. No cabe duda de que sería una magnífica forma de presentar la nueva IMPACT cuando cambie de nombre el año que viene con The CEO de la mano. Y obviamente sería espectacular que se convirtiera en All Elite. No obstante, tendremos que seguir esperando. Mientras, la luchadora comenta lo siguiente:

Mercedes Mone discussed her wrestling return in 2024 on Cameo pic.twitter.com/9QWEq6ABNR — Fightful Wrestling (@Fightful) November 12, 2023

«No veo la hora de regresar al ring. Pueden esperar mi retorno con alguna empresa de lucha en 2024. Sin duda, estoy ansiosa por volver al cuadrilátero. Es donde me siento más en casa. Es donde me siento viva. Simplemente no puedo esperar para volver. He estado sanando en todos los aspectos: mental, física y espiritualmente, en todos los sentidos. Estoy realmente emocionada por regresar a mi hábitat y hacer lo que mejor sé hacer,».

Cualquier sitio donde luche, o sitios, si es que lucha como independiente, será una gran noticia siempre que Mercedes Moné esté de vuelta en el pro wrestling. Cuando había vuelto después de tanto tiempo tras su controversia con WWE se lesionó de gravedad. La exSasha Banks tuvo su último combate en el mes de mayo. Recordemos que iba a ganar el inaugural Campeonato Femenil STRONG NJPW pero la lesión se lo impidió.