Pereira añadió el Campeonato del UFC de los semicompletos a su palmarés el sábado por la noche (11 de noviembre) en el UFC 295.

«Poatan» logró el KO en el segundo asalto tras derribar a Jiri Prochazka y propinarle codazos hasta que el árbitro Marc Goddard vio suficiente. Si bien el final ha sido objeto de debate en Internet, el propio Prochazka dijo que estuvo fuera de combate en un momento dado durante el ataque de Pereira.

► Dana White no descarta otro combate entre Alex Pereira e Israel Adesanya

Durante su entrevista posterior al combate con el comentarista de color de la UFC Joe Rogan, Alex Pereira pidió otro enfrentamiento con Adesanya, quien ha dicho que se está tomando un descanso de la competición profesional de MMA.

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC 295, White dijo que otro enfrentamiento entre Pereira y Adesanya no está descartado en algún momento.

«Todo es posible«, dijo White. «Quiero decir que Alex subió una categoría de peso, no veo a Izzy subiendo una categoría de peso, pero no lo sé. Estoy seguro de que la gente quiere volver a verlo. Aún no sé la respuesta a esa pregunta. Veremos cuando Izzy vuelva qué quiere hacer, dónde tiene la cabeza»

«Si nos fijamos en lo que ha logrado y su tiempo aquí también, lo que él quería hacer, si quería ascender y luchar contra Pereira de nuevo probablemente lo haríamos. Probablemente le daríamos una pelea en ese peso primero, si gana, y luego le daríamos una oportunidad con Pereira. No sé, no diría que nunca lo haríamos».

► Jamahal Hill «tiene sentido» para Alex Pereira, dice Dana White



Pereira y Prochazka luchaban por el Campeonato vacante de peso semicompleto de la UFC después de que Jamahal Hill se viera obligado a renunciar al oro debido a una rotura del tendón de Aquiles. Dana dice que Hill parece una buena opción para Pereira a continuación.

«Jamahal Hill, cuando esté listo, es la pelea que tiene sentido«, dijo White.