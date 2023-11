Andrade, anunciado para GCW y Cuentas Pendientes

Andrade El Ídolo está comenzando una nueva historia en AEW. Durante el episodio más reciente de Collision, venció a Daniel García con CJ Perry como representante. Ello mientras Miro prestaba atención a cada uno de sus movimientos, lo que nos hace pensar que pronto los dos exWWE tendrán una rivalidad en el programa.

Mientras tanto, el luchador de Gómez Palacio también se sigue desenvolviendo en otras compañías. A primeros de mes venció a Metalik y Galeno del Mal en The Crash 12. Aniversario y el mes pasado perdió ante Cinta de Oro en 2nd Festival De Lucha Libre Juarez. También en julio luchó en New Elite Wrestling o en junio en Infierno Laguna.

Y próximamente el guerrero mexicano debutará en Game Changer Wrestling. La promoción independiente, que si bien en la actualidad quizá está un poco estancada no ha dejado de crecer en los últimos años, acaba de anunciarlo oficialmente para tres eventos. Todavía no se sabe quiénes serán sus oponentes pero sí las fechas y las ubicaciones.

*BREAKING*

ANDRADE comes to GCW for 3 huge events, beginning with his debut on December 9th in Los Angeles!

*12/9 – Los Angeles*https://t.co/hdocSO47Hs

*1/12 – Chicago*

(ticket info coming this week)

*1/26 – Tampa*

(ticket info coming this week)

Watch LIVE on @FiteTV+! pic.twitter.com/V2B68p4XXo

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) November 12, 2023