Goldberg podría formar parte de AEW All In

El 14 de septiembre, Goldberg iba a tener la que sería su lucha de retiro en un evento llamado Global Pro Wrestling Summit en Jerusalén, Israel, pero este fue cancelado. Desde entonces, no ha habido novedades sobre su siguiente visita al cuadrilátero. Poco antes se había propuesto que enfrentara a Bret Hart en AEW, pero eso no va a suceder. Como tampoco un mano a mano con Ryback en All In. No obstante, continuaemos hablando de The Myth así como la compañía y el evento All Elite.

► ¿Goldberg en AEW All In?

Porque durante una reciente aparición en McGuire on Wrestling nuestro amigo Dave Meltzer adelanta que no está fuera de las posibilidades que el veterano de las cuerdas forme parte del pay-per-view: «Así que, tienes dos semanas. No está fuera de la posibilidad de que Bill Goldberg luche [en All In], pero no he escuchado que eso esté ocurriendo, solo diré eso». El cartel de la velada no está completo, ni mucho menos, y aunque así fuera la verdad es que se esperan grandes sorpresas para el que está siendo promocionado como el mayor show de la historia de AEW. Una aparición y todavía más un combate de Goldberg sería ideal.

Otro detalle interesante a señalar es que menos de dos meses atrás Tony Khan decía esto sobre Goldberg:

«Sí, he hablado con Bill. No sería algo inusual. He hablado con Bill en momentos en los que no ha estado bajo contrato, y tengo una buena relación con él. He tenido una buena conversación con él, pero he tenido muchas grandes conversaciones con Bill. Su familia ha hecho muchas cosas maravillosas en Jacksonville, está relacionada con la familia Wolfson, que construyó el Hospital Infantil Wolfson en Jacksonville. Bill es una gran estrella retirada del fútbol americano, yo he trabajado en el fútbol y es una parte importante de mi vida. Tenemos muchas cosas en común y muchos amigos en común, y tengo una muy buena relación con Bill. Me cae muy bien. En cuanto a lo que hemos hablado, diría que eso queda entre nosotros dos. Fue una buena charla. Me gusta mucho Bill, es una gran persona».