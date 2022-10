Chris Jericho renueva con AEW: todos los detalles

Chris Jericho está en uno de los mejores momentos de su carrera actualmente en AEW como Campeón Mundial ROH y no tiene intención de que termine. Ya no solo porque pretende continuar reinando sino porque firmó un nuevo contrato multianual con la compañía, según informa la misma compañía. Además, señalan que «Y2J» tendrá las funciones añadida de asesor creativo y productor.

Chris Jericho (@IamJericho) Signs Extension With #AEW Through 2025 – Increasing Roles And Responsibilities

Read full release – https://t.co/9wFb4l7g37 pic.twitter.com/57Ng4esh2M

— All Elite Wrestling (@AEW) October 18, 2022