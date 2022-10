El veterano de la UFC Cub Swanson ha roto su silencio en las redes sociales tras su derrota ante Jonathan Martínez en UFC Vegas 62 el sábado.

En un reciente post de Instagram, Swanson se dirigió a sus seguidores tras la derrota en UFC Vegas 62.

«Felicidades a [Jonathan Martínez] por la gran «W» del sábado», publicó Swanson. «No hay excusas, me sentí muy bien en 135, pero Martínez llegó a la chatarra. Planeo pasar algún tiempo con mi familia y tomarme mi tiempo antes de decidir mi próximo movimiento. Aprecio a todos los que me apoyan en este loco viaje».

Swanson luchó en el peso pluma durante la mayor parte de su carrera antes de dar el paso al peso gallo. Ganó su último combate en el peso pluma contra Darren Elkins el pasado diciembre por nocaut en el primer asalto.

En cuanto a Martínez, ha estado en racha en la división de peso gallo con cuatro victorias consecutivas y podría estar a punto de subir en la clasificación.

Swanson, que se ha enfrentado a los principales contendientes de la UFC a lo largo de los años, como Frankie Edgar y Max Holloway, ha ganado tres de sus últimos cinco combates en el octógono. Al igual que Edgar, optó por dar el paso al peso gallo y espera poder lograr un mayor éxito.