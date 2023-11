Para sorpresa de nadie pero para emoción de todos, Will Ospreay es la nueva contratación de AEW que se dio a conocer en Full Gear 2023, donde el luchador se presentó ante sus nuevos fans para explicarles que estará en el camino a Revolution 2024. Tras el evento, hizo una extensa reflexión sobre este giro en su carrera en la conferencia de prensa.

► Will Ospreay es All Elite

«He construido confianza y una buena relación con Tony. Siento que estoy en mi mejor momento aquí. He disfrutado cada vez que he venido aquí. En este momento, esta es la mejor decisión para mí y mi familia. No estoy interrumpiendo la escuela de mis hijos, mi esposa puede ver a sus padres. Tengo la oportunidad de ser uno de los mejores luchadores profesionales que jamás hayan existido y puedo hacerlo ahora en la televisión semanal, realmente poniéndome a prueba en estas aguas».

«Sobre eso, es más una pregunta para los representantes, no te voy a mentir. No tengo idea de lo que sucederá. He pasado ocho años de mi vida en New Japan. Era un joven muy inmaduro cuando entré en el negocio, creo que no estaba realmente preparado para lo que vendría. Con todo lo que viví en New Japan, crecí frente a ellos. No puedo agradecerles lo suficiente. Fue una verdadera bendición el hecho de que simplemente pude ser un luchador allí. Salir esta noche, le envié un mensaje a mi esposa, cada milla valió la pena. Había expectativas y lo escuché cuando sonó la música. Estoy muy agradecido. No puedo expresar la gratitud que siento en este momento. Ninguno de ustedes conocería mi nombre sin New Japan.

«Esa es una realidad. Cuando hice esa lucha con Ricochet hace tantos años, la gente pensó que eso era todo y que así era yo. He evolucionado, he cambiado. Lo mejor es que he madurado. Entiendo la responsabilidad en la que estoy y la responsabilidad que tengo aquí. Es una tarea pesada porque hay expectativas, pero he estado en mi mejor momento cuando mi espalda está contra la pared y me siento incómodo. Estoy ansioso por ponerme a prueba y agradezco a New Japan por todo lo que han hecho por mí. Eso no significa que haya terminado. Todavía puedo, con la bendición de Tony, hacer algunas fechas. Solo tiene que ser adecuado».

«Sobre TNA, TNA fue maravilloso e increíble, pero fue un caso de que quería escuchar a todos. Quería hacer lo que fuera mejor para mi familia. No puedo decirte lo suficiente, mi vida ha cambiado por completo desde que esa mujer entró en mi vida. La responsabilidad se ha colocado frente a mí. A veces soy una de las personas más irresponsables. Algo ha cambiado en mí. Ahora lo entiendo. Comprendo la responsabilidad. Veo AEW y veo el talento aquí y veo todo lo que me hizo enamorarme de la lucha libre profesional. Seguí todo. Lo bueno, lo malo, seguí todo, y creo en este lugar. Hubo un discurso que Moxley hizo hace tiempo, ‘Es hora de ser una leyenda’. En ese momento, pensé, ‘Quiero esto. Quiero ir aquí’, y mientras esté aquí, voy a dar todo lo que tengo por este lugar. No solo por mí, porque quiero ver si soy tan bueno como creo, quiero devolver algo. He tenido esta loca ansiedad al venir a América, esta enorme ansiedad al venir aquí, y estoy dispuesto a enfrentar eso ahora y estoy dispuesto a hacer lo mejor que pueda ahora. Es un viaje increíble en el que he estado y estoy muy agradecido. Estoy emocionado por ello».