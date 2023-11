Will Ospreay acaba de firmar con AEW, a la que se unirá definitivamente cuando termine con NJPW en enero de 2024. Tony Khan analizó este flamante fichaje en la conferencia de prensa después de Full Gear 2023.

► Will Ospreay es All Elite

«Will Ospreay, ha estado hablando conmigo desde que obtuve el permiso de New Japan, lo cual fue reciente. Le pregunté a New Japan, ‘Will, su contrato está por vencer, no es un secreto, vencerá a principios del próximo año. Creo que sería genial mantener a Will en nuestra familia’. Will es un gran profesional y una estrella realmente importante en nuestra galaxia. Significa mucho que Will aparezca en AEW como invitado, y la idea de que Will pueda dejar nuestra órbita y no estar cerca de nosotros. Aún más, la idea de que Will podría estar aquí todo el tiempo. En la cantidad limitada de veces que Will ha estado aquí, ha tenido un impacto enorme y ha sido excelente. Ha tenido algunos de los mejores combates en la historia de AEW en el tiempo limitado que ha pasado con nosotros, y pensar en lo que podría lograr. Además, como he dicho y no puedo enfatizar lo suficiente, estamos muy enfocados en el Estadio de Wembley.

«Es una gran prioridad para mí poder decirles a los fanáticos antes de que salgan a la venta las entradas, cuando miro cosas atractivas que puedo contarles a los fanáticos, quiero que sepan que si compran una entrada, quiero que sepan que van a ver a Will Ospreay y que estará con nosotros y no hay incertidumbre. Eso fue realmente importante. En realidad, conseguí ese acuerdo esta semana y fue importante para mí porque la venta está por llegar, Full Gear está por llegar. La firma de Will Ospreay es un gran acontecimiento y pensé que era importante tenerlo en Full Gear y poder decir y explicar que él va a cumplir con sus compromisos con New Japan, pero estará con nosotros«.