Ronda Rousey no habría firmado con AEW/ROH

Parece que Ronda Rousey guarda más gusto por la lucha libre de lo que parecía. O al menos, de lo que parecía durante su segunda etapa en WWE, durante la cual mostró una actitud similar a la de una persona forzada a competir.

Con un dinero bien administrado tras su exitosa etapa como peleadora de MMA y otros ingresos regulares, Rousey no necesita jugarse el físico. Pero el pasado jueves protagonizó alguna mala caída que otra en Unreal, evento benéfico de The Wrestling Revolver, haciendo equipo con Marina Shafir para enfrentar a Athena y Billie Starkz. Segunda vez que la vimos competir sobre un ring de lucha libre que no es el de WWE, tras una primera implicación en el evento Area 51 de Lucha VaVoom, el pasado 26 de octubre.

Y la segunda no se hizo esperar. 24 horas después, Rousey hizo una aparición completamente sorpresiva en las más recientes grabaciones de ROH on HonorClub, también junto a Shafir e igualmente contra Athena y Starkz.

Una de las grandes noticias del fin de semana que hace que muchos especulen con la posibilidad de que Rousey sea esa contratación estelar a desvelarse hoy en AEW Full Gear.

► LA, territorio Rousey

Con el paso de las horas, sin embargo, las ilusiones de quienes desean ver a Ronda Rousey como «All Elite» quedan rotas.

Mike Johnson de PWInsider, vía Q&A, al ser preguntado por si Rousey y AEW guardan acuerdo, expone lo siguiente.

«No hemos escuchado que sea el caso».

Mientras, Bryan Alvarez, en la sección The Board de F4WOnline.com, señala que el combate de Rousey fue un hecho puntual, y que la ex Campeona Raw no se ha unido a AEW.

Como dije, Rousey parece tener mayor afición por la lucha libre de lo que pensábamos, aunque aquí la amistad y la cercanía fueron factores clave. Su implicación en REVOLVER Unreal tuvo un fin solidario, y la protagonizada ayer en las grabaciones de ROH se dio, cabe recordar, en la misma ciudad (Los Angeles) y junto a la misma persona, Marina Shafir.

Waking up to see Ronda Rousey made her Ring of Honor debut is MIND BLOWING!#ROH pic.twitter.com/jsG7ZpXfq5 — Steve Fall (@SteveFall) November 18, 2023