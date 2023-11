Finalmente, Mercedes Moné no fue la nueva contratación de AEW anunciada en Full Gear, sino Will Ospreay –el todavía luchador de NJPW se presentó en el PPV no solo para firmar el contrato sino para contar sus planes a los fans All Elite: terminar sus citas con la empresa japonesa, luchar en Wrestle Kingdom 18 (enfrentará a Jon Moxley y David Finlay en defensa del Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP) pero Tony Khan le tiene la puerta abierta.

► Tony Khan habla de Mercedes Moné

Durante la conferencia de medios del reciente evento pay-per-view, el presidente reafirmó su interés en contar con la luchadora:

«Estuvo presente en AEW All In y fue genial tenerla como parte del espectáculo. Tengo mucho respeto por Mercedes Mone, nos encantaría tenerla en cualquier momento en AEW, y ha tenido una gran experiencia con nuestro socio, New Japan. Sería una gran adición a AEW en cualquier momento, y siempre nos encantaría tenerla aquí. Tengo mucho respeto por ella y he tenido grandes conversaciones con ella; pienso muy bien de ella.»

Y en cuanto a ella, recientemente también dejaba la puerta abierta a luchar en cualquier sitio -no concretamente en Stardom o NJPW- cuando vuelva a los encordados en 2024. Todas las opciones están disponibles.

«No veo la hora de regresar al ring. Pueden esperar mi retorno con alguna empresa de lucha en 2024. Sin duda, estoy ansiosa por volver al cuadrilátero. Es donde me siento más en casa. Es donde me siento viva. Simplemente no puedo esperar para volver. He estado sanando en todos los aspectos: mental, física y espiritualmente, en todos los sentidos. Estoy realmente emocionada por regresar a mi hábitat y hacer lo que mejor sé hacer».