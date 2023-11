Chris Jericho tiene un nuevo compañero de vestidor en AEW: Will Ospreay. Un posible nuevo amigo o enemigo. ¿Cómo evalúa The Ocho el flamante dichaje? Lo sabemos gracias a sus declaraciones en la conferencia de prensa de Full Gear 2023, donde él se unió a Kenny Omega para derrotar a The Young Bucks, lo que les da una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas.

► AEW ficha a Will Ospreay

«Estoy realmente contento de que Will haya firmado con nosotros. Estaba esperando que lo hiciera, habíamos estado hablando al respecto… Hablé con Will por teléfono al respecto hace tal vez un año y medio, dos años. La lucha en Wembley que tuvimos fue una de mis favoritas del año y uno de los mejores combates del espectáculo, si no el mejor. Eso es lo que hace Will. Creo que este es uno de los mejores años de carrera para cualquier luchador profesional. Lo que me gusta de Will y que él está empezando a explorar, y que ya discutimos antes de nuestra pelea, es el aspecto del personaje.

«Tiene un personaje muy creíble y creo que es algo en lo que realmente podrá enfocarse en AEW y que no tiene la oportunidad de hacerlo en New Japan debido a la barrera del idioma. Creo que este es el lugar adecuado para él. Creo que sabemos qué hacer con Will Ospreay. Hay muchas luhcasimportantes que puede tener aquí y hacer el estilo que quiere hacer durante el tiempo que quiera hacerlo. Para mí, es uno de los jugadores más valiosos del mundo y una de las adquisiciones más importantes que AEW puede tener, así que estoy emocionado por eso«.