Kenny Omega y Chris Jericho derrotaron a The Young Bucks

La alianza de The Golden Jets (Kenny Omega y Chris Jericho) no fue bien recibida por The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), quienes desafiaron a sus amigos y a The Ocho a un combate decisivo para el futuro de este equipo.

La tensión ha estado en aumento, ya que Jericho ha sido durante mucho tiempo un enemigo de The Elite, incluso desde su tiempo juntos en Japón. Sin embargo, Omega optó por dejar a un lado esa rivalidad para formar una alianza y enfrentar a la Don Callis Family.

A pesar de ello, Nick y Matt Jackson no estuvieron de acuerdo y plantearon un desafío en el que, en caso de perder, Omega y Jericho tendrían que romper su unión. Por otro lado, si ganaban, The Golden Jets obtendrían una oportunidad titular contra Ricky Starks y Big Bill.

Nick y Kenny comenzaron el enfrentamiento y, aunque iniciaron con un ritmo lento, la intensidad fue en aumento. Si bien Omega mostró respeto, no fue el caso cuando Jericho estuvo en el ring.

La tensión entre Omega y su compañero creció, ya que Chris golpeó con fuerza a uno de sus oponentes, y The Cleaner intentó detenerlo. Sin embargo, los Young Bucks no apreciaron esta intervención y contraatacaron con furia, especialmente contra The Ocho.

La situación se volvió tensa cuando el respeto de Kenny hacia los Bucks desapareció rápidamente, atacándolos a ambos y dejándolos debilitados después de recibir varios golpes intensos.

Hubo un incidente accidental donde Jericho golpeó a Omega, pero ambos pasaron por alto eso y se unieron para atacar a los Bucks, llegando incluso cerca de rendirlos cuando Chris aplicó las Walls of Jericho a Nick.

El enfrentamiento se mantuvo parejo y la ventaja se inclinaba constantemente hacia ambos bandos. Nick Jackson golpeó a Jericho, cuando el réferi se distrajo. Mientras que Matt hizo lo propio con Omega en un intento de terminar el combate, aunque no fue suficiente.

Los Bucks continuaron con sus ataques, incluso ejecutaron un Judas Effect contra Jericho, poniendo en apuros a su propio equipo. Sin embargo, The Ocho respondió, aplicando una falta a uno de los Bucks, y luego Omega los atacó, aunque los hermanos trabajaron juntos para reaccionar y tratar de llevarse la victoria.

La lucha parecía interminable, ya que a pesar de los fuertes castigos de ambos lados, ninguno de los equipos se rendía. Finalmente, Omega conectó un rodillazo a Nick y luego ejecutó el One-Winged Angel para asegurar el conteo de tres segundos y llevarse la victoria.

Tras el encuentro, los Bucks comenzaron golpear y romper cosas.