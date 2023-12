Los celos son un motivo habitual para que un equipo exitoso se rompa. Por ejemplo, si uno de sus miembros logra un gran triunfo individual y el otro no. ¿Podría suceder eso con los Motor City Machine Guns? Alex Shelley es el Campeón Mundial Impact mientras que Chris Sabin es el Campeón de la División X. Y ni siquiera tendrían por qué romper su alianza, simplemente Sabin buscar una oportunidad por el título máximo contra Shelley.

► Chris Sabin, contento donde está

No obstante, en realidad no tiene previsto dar ese paso en este momento de su carrera. Obviamente, si tuviera pensado traicionar a su compañero no lo diría previamente pero de todas formas -en su reciente aparición en Battleground- aclara que no tiene sentido para él tomar ese camino. Chris Sabin nunca fue Campeón Mundial Impact, en cambio sí que fue Campeón Mundial de Peso Completo TNA en 2013.

«Estoy 1,000% feliz siendo el Campeón de la División X. Durante mucho tiempo, pensé que Alex Shelley merecía ser campeón mundial en alguna gran promoción, y estoy contento de verlo lograrlo finalmente. Está teniendo un buen momento y quiero que continúe así.

«No es solo mi compañero, sino también uno de mis mejores amigos. Quiero que tenga éxito, y no hay razón para que yo lo persiga. Estoy feliz siendo el campeón de la X Division. Quiero que disfrute de su tiempo en la cima».

En la misma entrevista, Sabin dice que quiere elevar una vez más la División X.

«Bueno, quiero decir, creo que la X-Division es básicamente lo que hizo que TNA destacara, especialmente en el pasado; esa era como la división insignia de la compañía. Si quisieras comparar a TNA con alguna otra empresa, ‘¿Qué tienen que esta otra empresa no tiene?’ Bueno, está la X-Division. Ha sido un tanto mal definida. Dicen, ‘No se trata de límites de peso, se trata de no tener límites’. Se ha considerado una división crucero, pero ha habido pesos pesados que han ganado el Campeonato de la X-Division, así que no se podría decir realmente eso.

«Simplemente quiero que la X-Division vuelva a los niveles en los que estaba cuando era la división principal insignia de la promoción. Me encantaría traer a muchos chicos nuevos, especialmente chicos independientes, que merecen una oportunidad. Me encantaría tener una carrera donde continúe luchando contra todos estos chicos nuevos que merecen una oportunidad y, eventualmente, descubriremos un talento que valga la pena invertir y luego podremos contratar a ese chico. La X-Division ha sido sobre la creación de nuevas estrellas y creo que, con suerte, puedo usar eso como una herramienta para ayudar a IMPACT/TNA a descubrir nuevos talentos y posiblemente contratarlos«.