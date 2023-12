Nick Wayne quiere a The East West Express en AEW

The East West Express son el equipo que Nick Wayne forma con Jordan Oliver en la escena independiente. No rompieron, a pesar de que él esté enfocado en AEW. De hecho, en septiembre vencieron a Bang And Matthews en GCW Crushed Up 2023. Y además este mismo año fueron Campeones de Parejas de Game Changer Wrestling durante 142 días. Son compañeros y buenos amigos, así que no sorprende que Wayne quiera a Oliver en All Elite Wrestling.

► The East West Express en AEW

«Es uno de mis objetivos, siendo honesto. Dejémoslo así», dijo el joven luchador durante su reciente aparición en Casual Conversations with The Wrestling Classic. «Tengo personas con las que tengo una gran cercanía fuera de AEW, y Jordan es una de ellas. Es uno de mis mejores amigos en este mundo, honestamente. Como ser humano, como luchador, Jordan es uno de mis mejores amigos. Simplemente conectamos tan fácilmente porque una vez, en las independientes, nos emparejaron para hacer un combate por equipos juntos».

«Conectamos. Estábamos sincronizados. Parecía un reflejo en el espejo y pensamos, ‘Guau. Tenemos algo aquí’. Así que seguimos siendo equipo durante aproximadamente un año y ganamos el Campeonato en Parejas de GCW», agregó. «Éramos uno de los mejores en las independientes. Estábamos clasificados en el puesto 65 en la lista de equipos de PWI y solo estuvimos juntos durante un año. Así que definitivamente es un objetivo mío tener a Jordan Oliver en AEW. Quiero tenerlo a mi lado. Quiero continuar con East West Express todo el tiempo posible porque realmente creo que tenemos algo especial para la corta edad que tenemos y la sincronía que tenemos. Así que definitivamente es un objetivo mío que algún día, cuando las estrellas se alineen, tener a Jordan en AEW y continuar con East West Express.»