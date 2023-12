Pese a cambio de funciones, Vince McMahon sigue firme en WWE

WWE y UFC se fusionaron, y a pesar de las especulaciones, el negocio de la lucha libre profesional todavía continúa sin mayores sobresaltos, y ahora TKO Holding Groups ha buscado desmarcarse de la figura de Vince McMahon con varias acciones, por ejemplo, cederle a Triple H el 100% de control creativo de la WWE, mientras recientemente Ari Emanuel indicó que la presencia del hombre de 78 años podría generar un impacto financiero negativo hacia la empresa, pese a que en el reciente reporte de ingresos TKO reportó casi 450 millones de dólares. A todo esto, se suma el hecho de que el mes pasado McMahon vendió 8,4 millones de sus acciones de Clase A.

► Vince McMahon perdió el liderazgo creativo en WWE

En la WWE actual, Vince McMahon ya no participa activamente en los aspectos creativos, según la decisión de Ari Emanuel, quien permitió que Triple H lidere creativamente sin ninguna interferencia de último minuto por parte de McMahon, como era antes del proceso de fusión. A partir de allí, empezaron a surgir rumores de un posible descontento del ex mandamás de la WWE, de quien incluso decían que «la jugada le salió al revés con el proceso de venta».

Al respecto, según informes recientes de Sports Illustrated, los conocedores de la WWE han indicado que McMahon no tiene intención de salir de la empresa. Aparentemente, McMahon necesitaba convertir sus activos en efectivo, lo que impulsó la venta de sus acciones, aunque las razones específicas detrás de esta necesidad de liquidez aún no están del todo claras. Además, las mismas fuentes han revelado que McMahon no tiene intenciones de dejar de involucrarse con la empresa, enfatizando que «McMahon todavía ejerce una influencia significativa dentro de la organización».

Como se puede apreciar, los rumores de una posible división entre Vince McMahon y Ari Emanuel no parecen tener fundamento, y la misma fuente pudo informar de que la relación laboral entre ambas sigue siendo positiva, a pesar de que este último le quitó al hombre de 78 años algunas funciones de control que tenía previo a la fusión.