Ilja Dragunov es el actual Campeón NXT y próximamente será ascendido al elenco princpal de WWE. Shawn Michaels imagina el impacto que tendrá entonces en su reciente visita a Cheap Heat with Peter Rosenberg, donde también estuvo hablando de Rhea Ripley, la Campeona Mundial. Ello mientras The Dragon ultima los preparativos para exponer el título ante Baron Corbin en Deadline 2023.

► El futuro de Ilja Dragunov

«Para mí, una vez más, la pasión y la intensidad. Nuevamente, lo aprendí con él en el Reino Unido también, y estoy tan orgulloso de eso, que algunas de estas joyas bien guardadas, supongo, desde un punto de vista global, tuve la gran fortuna de verlo desde el principio en el Reino Unido. Ya se podía ver entonces que era único, diferente y especial.

«Es otro de esos casos en los que creo que lo que está haciendo ahora es increíblemente impresionante. Pero creo que cuando tenga la oportunidad de hacerlo a nivel mundial, nuevamente veremos algo especial, y también algo… no sé. Ilja no es la persona más grande, pero tiene una apariencia tan genial y una intensidad, puedes sentir su pasión. Puede salir en un ensayo y tener esa clase de pasión e intensidad, así que eso es lo fantástico de eso. Lo que ves en Ilja es quien es y lo que obtienes.

«Creo que la gente lo ve, se conecta de inmediato porque saben reconocer autenticidad cuando la ven, y eso es lo que tiene Ilja. Estamos encantados de tenerlo aquí, pero como dije, no me sorprendería si algún día lo fichan. Pero estoy tan feliz de que tendrá una oportunidad, y feliz por las personas que no lo han visto para tener la oportunidad de verlo porque es un chico especial, sin duda«.