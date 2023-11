Vince McMahon, un factor de riesgo para TKO

TKO Group Holdings, la compañía que fusiona a WWE y UFC bajo el conglomerado Endeavor, publicó su última presentación ante la SEC como parte de su informe del tercer trimestre de 2023 y Vince McMahon resalta como factor de riesgo.

► El riesgo de Vince McMahon

«La comisión especial de miembros independientes de la Junta Directiva de WWE que investiga alegaciones de mala conducta por parte del Sr. McMahon, y cualquier alegación e investigación adicional, podría tener un impacto adverso en el desempeño financiero y operativo de nuestro negocio.

«El 17 de junio de 2022, WWE y su entonces Junta Directiva anunciaron la formación de una comisión especial de miembros independientes de su Junta Directiva (la «Comisión Especial») para investigar la presunta mala conducta del entonces Director Ejecutivo de WWE, Vincent K. McMahon. El 22 de julio de 2022, el Sr. McMahon renunció a todos los cargos que ocupaba en WWE pero mantuvo una participación accionaria con interés de control. El 9 de enero de 2023, la Junta Directiva de WWE eligió al Sr. McMahon como Presidente Ejecutivo y el Sr. McMahon posteriormente regresó a WWE.

«El 25 de julio de 2022, basándose en los hallazgos de la investigación de la Comisión Especial, WWE anunció que había determinado que ciertos pagos que el Sr. McMahon acordó realizar durante el período de 2006 a 2022 (incluyendo montos pagados y por pagar en el futuro por un total de 14.6 millones de dólares) no se registraron adecuadamente como gastos en los estados financieros consolidados de WWE. WWE identificó posteriormente dos pagos adicionales por un total de 5.0 millones de dólares, no relacionados con la presunta mala conducta del Sr. McMahon que llevó a la investigación de la Comisión Especial, que el Sr. McMahon realizó en 2007 y 2009 y que tampoco se registraron adecuadamente como gastos en los estados financieros consolidados de WWE. En conjunto, estos gastos no registrados ascienden a 19.6 millones de dólares (los «Gastos no Registrados»). Todos los pagos subyacentes de los Gastos no Registrados han sido o serán realizados personalmente por el Sr. McMahon. WWE determinó que, aunque la cantidad de Gastos no Registrados no fue material en ningún período individual en el que surgieron, el monto agregado de Gastos no Registrados sería material si se registrara en su totalidad cuando se identificaron en el segundo trimestre de 2022. En consecuencia, WWE revisó sus estados financieros previamente emitidos para registrar los Gastos no Registrados en los períodos correspondientes para los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, así como el primer trimestre de 2021 y 2022. A raíz de los Gastos no Registrados y los hechos relacionados, WWE concluyó que su control interno sobre la presentación de informes financieros no era efectivo debido a una o más debilidades materiales. Aunque la investigación de la Comisión Especial se ha completado, WWE también ha recibido y la Compañía podría recibir en el futuro investigaciones regulatorias, de investigación y aplicaciones, citaciones, demandas y/o otras reclamaciones y quejas que surgen de, están relacionadas con o están relacionadas con estos asuntos.

«Después de la reformulación de WWE por los Gastos no Registrados, WWE se enteró de ciertas reclamaciones adicionales, que fueron resueltas por el Sr. McMahon. Cuando los montos se hicieron probables y estimables en el cuarto trimestre de 2022, incluyendo la consideración de eventos que ocurrieron después del 31 de diciembre de 2022, WWE registró gastos adicionales por un total de 7.4 millones de dólares. El Sr. McMahon ha realizado o realizará todos los pagos relacionados personalmente.

«Los costos profesionales derivados de la investigación de la Comisión Especial de WWE han sido significativos y se espera que sigan siendo significativos a medida que la Compañía continúe incurriendo en costos derivados de investigaciones regulatorias, de investigación y aplicaciones en curso y/o potenciales, citaciones y demandas y reclamaciones. Esperamos que el Sr. McMahon reembolse a la Compañía por los gastos razonables incurridos en relación con la investigación. Aunque no tenemos conocimiento de que se haya perdido un negocio significativo hasta la fecha, es posible que un cambio en la percepción de nuestros socios comerciales ocurra como resultado de la investigación u otros asuntos descritos anteriormente. Además, como resultado de la investigación u otros asuntos descritos anteriormente, han ocurrido ciertos cambios operativos, incluyendo, sin limitación, cambios en el personal, y podrían seguir ocurriendo en el futuro, lo que podría tener un impacto financiero y operativo adverso en nuestro negocio. Cualquier impacto adverso como resultado de la investigación y asuntos relacionados, y cualquier denuncia o investigación adicional, podría agravar cualquiera de los riesgos descritos en este documento.

«La membresía del Sr. McMahon en nuestra Junta podría tener impactos financieros y operativos adversos en nuestro negocio.

«La membresía del Sr. McMahon en nuestra Junta podría exponernos a publicidad negativa y/o tener otros impactos financieros y operativos adversos en nuestro negocio. Su membresía también podría resultar en un escrutinio adicional o de otra manera agravar los otros riesgos descritos en este documento. Cualquiera de estos resultados podría tener impactos financieros y operativos adversos directos o indirectos en nuestro negocio.»