Sin ir más lejos, en Survivor Series 2023, Jey Uso lució una camiseta con la palabra ‘Yeet’, que sus fanáticos han estado cantando. Pero no puede usarla. Tampoco ‘Yeet Movement’. Un reciente informe de nuestros compañeros de Fightful señala que ambos términos son propiedad de la luchadora independiente Kassey Huffman desde 2021 de acuerdo a su registro en la oficina de patentes y marcas.

«La solicitud de registro de la marca ‘YEET’ tiene como objetivo abarcar las categorías de servicios de entretenimiento, específicamente la provisión de exhibiciones, espectáculos y actuaciones de lucha libre profesional realizadas por luchadores y artistas profesionales, tanto en vivo como a través de medios de transmisión en vivo y grabados, tales como televisión, radio, internet y servicios comerciales en línea. Además, incluye la realización de eventos de entretenimiento en la naturaleza de exhibiciones deportivas, espectáculos y actuaciones por luchadores y artistas profesionales transmitidos en vivo y a través de medios de transmisión en vivo y grabados, como televisión, radio, internet y servicios comerciales en línea. También abarca la provisión en línea de entrevistas sobre lucha libre y deportes, así como noticias e información en los campos de lucha libre y deportes con fines de entretenimiento, transmitidas en vivo y a través de medios de transmisión en vivo y grabados, como televisión, radio, internet y servicios comerciales en línea».

De la misma manera, apuntan que según los documentos, la solicitud para ‘Yeet’ está actualmente suspendida y ha estado en suspensión desde octubre de 2022.

NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN

No se requiere respuesta

Fecha de emisión: 08 de octubre de 2022

INTRODUCCIÓN

Esta acción de la Oficina es en respuesta a la comunicación presentada por el solicitante el 03/10/2022.

En una acción de la Oficina anterior fechada el 03/04/2022, se informó al solicitante sobre los siguientes problemas:

NEGACIÓN – DESAJUSTE MATERIAL CON EL EJEMPLAR

NEGACIÓN – DESAJUSTE NO MATERIAL CON EL EJEMPLAR

NEGACIÓN – EL EJEMPLAR NO MUESTRA USO EN EL COMERCIO

NEGACIÓN POTENCIAL: SOLICITUD ANTERIOR

REQUISITO: IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Según la respuesta del solicitante fechada el 03/10/2022, los siguientes problemas se han resuelto: REQUISITO: IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS. Consulte TMEP §§713.02, 714.04.

Los argumentos y enmiendas del solicitante con respecto a la(s) negación(es) y/o requisito(s) se han considerado y se han encontrado poco persuasivos. Aunque el solicitante ha adjuntado un nuevo ejemplar, el ejemplar sustituto es un video que indica que el luchador es Huffmanly. No hay indicación de que alguno de los luchadores mencionados en el video sea ‘Yeet’. La única asociación de «Yeet» es en la camiseta que Huffmanly lleva y posiblemente como un cántico. Sin embargo, esta mención no aclara si «Yeet» se refiere a los servicios solicitados y no a un lema al azar que no tiene significado para los servicios solicitados en cuestión.

Como tal, se continúan y mantienen las siguientes negaciones y requisitos:

NEGACIÓN – EJEMPLAR

NEGACIÓN POTENCIAL: SOLICITUD ANTERIOR

Además, el examinador de marcas comerciales suspende la acción sobre la solicitud por la(s) razón(es) indicada(s) a continuación. Consulte 37 C.F.R. §2.67; TMEP §§716 y siguientes.

SUSPENSIÓN DE LA SOLICITUD

La fecha de presentación efectiva de la(s) solicitud(es) pendiente(s) identificada(s) a continuación precede a la fecha de presentación de la solicitud del solicitante. Si la marca en la(s) solicitud(es) referenciada(s) se registra, la marca del solicitante puede ser negada para el registro según la Sección 2(d) debido a una probabilidad de confusión con esa marca registrada. Consulte 15 U.S.C. §1052(d); 37 C.F.R. §2.83; TMEP §§1208 y siguientes. Por lo tanto, la acción sobre esta solicitud se suspende hasta que la(s) solicitud(es) referenciada(s) presentada(s) anteriormente se registre(n) o se abandone(n). 37 C.F.R. §2.83(c). Se envió previamente una copia de información relevante sobre esta(s) solicitud(es) referenciada(s).

-N.º de serie de la solicitud: 90458959

CONCLUSIÓN

Proceso de suspensión. La USPTO revisará periódicamente esta solicitud para determinar si debe permanecer suspendida. Consulte TMEP §716.04. Según sea necesario, el examinador de marcas comerciales emitirá una carta al solicitante para preguntar sobre el estado de la razón de la suspensión. Consulte TMEP §716.05.

No se sabe si WWE recuperará alguno de los términos, pero la camiseta ha dejado de estar disponible en WWE Shop. Y anoche en Raw ya se le vio al samoano con una distinta, aunque también usada antes.