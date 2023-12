El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el Amica Mutual Pavilion, Providence, Rhode Island, (anteriormente llamado Providence Civic Center y Dunkin’ Donuts Center), arena con capacidad para 14,000 aficionados y casa de los Providence Bruins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Bobby Lashley venció a Butch (** 1/2) Santos Escobar venció a Joaquín Wilde (** 1/2) Kevin Owens venció a Grayson Waller (** 1/2) Bianca Belair venció a Kairi Sane (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Como cada año, WWE celebra su evento Tribute to the Troops, con el cual rinden homenaje a las fuerzas armadas estadounidenses. Por alguna razón decidieron empatar la edición 2023 con SmackDown, un episodio que estará engalanado por el regreso de CM Punk, quien no aparecía en estas tierras desde la emisión del 10 de enero de 2014. Punk es considerado agente libre, así que por ahora no pertenece a ninguna de las dos marcas. ¿Revelará cuáles son sus objetivos?

Damage CTRL sigue recibiendo embates de todas las luchadoras que buscan una oportunidad titular ante Iyo Sky, esto mientras empiezan a surgir tensiones con su líder Bayley. Por lo pronto, este viernes veremos un mano a mano entre una de las nuevas integrantes del grupo, Asuka, y la peligrosa Charlotte Flair.

Además, comienza el torneo para definir al próximo retador al Campeonato de los Estados Unidos que posee Logan Paul. En una de las luchas de la primera ronda veremos a Santos Escobar contra Dragon Lee en choque de mexicanos. En la otra lucha, Bobby Lashley enfrentará a Karrion Kross.