Ace Steel opina del regreso de CM Punk a la WWE

Ace Steel habla acerca de su controvertida salida de AEW así como de que su amigo CM Punk haya tomado el camino de vuelta a la WWE. Todo ello en su reciente aparición en el podcast Wrestling With Rip Rogers después de que un tiempo sin mencionarse su nombre en las noticias de lucha libre profesional tras haber sido una figura bastante polémica desde que formara parte de la pelea tras bastidores del Best in the World con The Elite.

► Ace Steel, orgulloso de CM Punk

«Bueno, trabajé con mucha gente increíble, algunos geniales, otros no tanto. La familia aún existe en este negocio, hay cosas que ninguno de nosotros puede decir, y ninguno de nosotros lo hará, ya sabes, creo que mi esposa es la única que probablemente podría contar la historia porque estuvo allí. Tal vez algún día. No te metes con la familia. Salimos bastante bien. Puede que escuches algo; estoy seguro de que algún día estará en maldito Dark Side of the Ring; me reí en ese momento, pensando, ‘Todo esto va a estar en Dark Side of the Ring algún día’, ya sabes, alguien va a querer saber.»

«Estoy muy orgulloso de mi estudiante número uno, el mejor que he entrenado en el mundo, por regresar y mostrarle al mundo quién carajo es… La razón por la que la gente lo odia o lo que sea es que no está para tonterías, y el tipo no aguanta mierda, y no lo toma a la ligera. Y cuando has tenido suficiente mierda, o explotas, o te encargas del asunto tú mismo, y te defiendes.»