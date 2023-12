No sabemos cuál será el primer combate de CM Punk en su «segundo advenimiento» como Superestrella de WWE, cuando ahora, la mayor incógnita pasa por si se unirá a Raw o SmackDown; luego de dejarse ver ayer durante NXT Deadline. Pero nos está quedando claro que hay un CM Punk vs. Seth Rollins en agenda.

WrestleMania 40 luce como el escenario más idóneo, y realmente Punk no necesitaría ganar el Royal Rumble o el combate dentro de la Elimination Chamber, porque la justificación narrativa está ahí y luce muy sólida.

Punk ya vendió esta vía el viernes, mencionando que cierta persona que no se alegra de su vuelta «ni siquiera es el hombre en su casa», aunque realmente, la promo del «Second City Savior» tocó muchos puntos, llegando a «reconocer» a Roman Reigns e incluso ironizando veladamente sobre su comportamiento en AEW, hasta concluir con el aviso de que su meta pasa por estelarizar WrestleMania.

► Sin productores, por favor

En definitiva, CM Punk lució mucho más natural que durante su primera promo de regreso bajo los focos de Monday Night Raw, aunque también el tiempo concedido supongo jugó su papel aquí.

Y ahora conocemos un interesante detalle, porque según reporta Fightful, el segmento de Punk de esta semana en SmackDown careció de productor.

¿Puede que Punk haya puesto tal condición para regresar, luego de tantas críticas hacia la «robotización» de las Superestrellas al micro? Estas parecen tener mayor margen desde la entrada en escena de Triple H, pero tampoco puede afirmarse que gocen de carta blanca. Claro que Punk no es cualquier Superestrella, y si bien dentro de la estructura de una compañía como WWE la libertad absoluta resulta un concepto quimérico, tal vez se haga una excepción especial con el «Best in the World».

Asimismo, anoche durante el segmento con Punk y Shawn Michaels se sintió bastante orgánico, cuando el chicagüense preguntó a HBK si podía decir «Suck It» frente a las cámaras. Tal vez otra evidencia de lo comentado en la presente nota.

CM Punk en el SmackDown del 8 de diciembre de 2023. Aquí las palabras que le dedicó a Roman Reigns. Subtitulado en nuestro amado español.pic.twitter.com/xN0HEEeyoA — Javier Montes el hijo de Francisco (@HijoDeFrancisco) December 10, 2023