«Por favor, hazlo, maldición, porque le pediré a Paul que me incluya en eso. Estaré en contacto mañana para ver si podemos hacerlo realidad. (…) Al diablo contigo, Phil (…)». Esto decía Kevin Nash sobre el posible regreso de CM Punk a WWE. Ahora que finalmente se ha dado, ¿cuándo vuelve el Big Daddy? No tenemos ninguna información, pero sería verdaderamente interesante que los dos volvieran a cruzarse. Lamentablemente, parece imposible que pudiera disputar un combate.

► Kevin Nash no luchó con CM Punk

La ocasión la hubo en el año 2011, cuando tuvieron una rivalidad que nunca los vio enfrentarse mientras el Best in the World lidiaba con Triple H. No obstante, fue precisamente HHH quien le dijo a su amigo que quería ser él quien le diera una paliza a Punk. Así lo cuenta Nash en un episodio reciente de su podcast, Kliq This.

«Es curioso que ahora que Vince se ha retirado un poco de todo esto, veo a Paul, él es el dueño ahora. Como, él tiene propiedad de esa empresa en cuanto a lo creativo. Su actitud, él está completamente al mando de esa situación. Nunca ha habido alguien de su talento en el ring… él estaba con nosotros y éramos todos implacables y estábamos muy enfocados en nuestro éxito. Es un Paul tan diferente ahora. Cuando se suponía que yo iba a luchar contra Punk, él irritó tanto a Triple H. Paul simplemente se acercó a mí y dijo: ‘Lo voy a aplastar. No vas a luchar contra él. Yo le voy a dar una paliza’. Genial. Por eso nunca luché contra Punk. Él tomó la decisión, ‘Tengo que aplastar a este tipo'».