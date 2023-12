Bryan Danielson formó parte del comité disciplinario que decidió despedir a CM Punk de AEW. The American Dragon lo explicaba recientemente:

«Sí, soy parte del comité disciplinario. (…) Hubo más de tres personas involucradas en esta decisión, pero la mayoría eran abogados. Decir que yo era el jefe, ni siquiera tengo un título universitario [risas]. No estoy ahí mandando a la gente. Soy parte del comité disciplinario. (…) Absolutamente (fue una decisión difícil). Como alguien que… tengo mucha empatía. Estoy agradecido por el tiempo que pudo pasar en AEW. Hizo un gran trabajo para nosotros. Le deseo lo mejor en su futuro y espero que le vaya bien en su carrera.»

► Bryan Danielson «despidió» a CM Punk

La noticia está generando muchas reacciones, tanto positivas como negativas, y nos podemos imaginar qué se estaría diciendo si la relación entre los dos luchadores fuera mala. O si uno de los responsables de la decisión no fuera alguien tan respetado como Bryan Danielson, que es donde se focaliza Kevin Nash a la hora de compartir su punto de vista en su podcast, Kliq This.

«Si alguien conoce a Bryan, probablemente no podrías elegir a alguien más equilibrado en el vestuario. Cuando es Bryan quien toma la decisión… obviamente fue muy justificado«.

Pero fuera Danielson o no, la decisión era de esperar, y tampoco se puede criticar. Ni siquiera hay que entrar en muchos detalles, es un hecho que CM Punk causó o fue parte de muchos problemas en AEW que no hicieron ningún bien a la compañía. Nunca sabremos si las cosas hubieran mejorado de no haberlo despedido pero sí que cualquier situación negativa que surja no va a tener que ver con él. Y recordemos que Jack Perry, con quien se peleó en All In, todavía no ha vuelto de la suspensión; esta ya no tendría efecto pero aún no lo devolvieron a la programación.