La entrada de CM Punk a la arena es un clásico en la lucha libre actual. La música, ‘Cult of Personality’, el chequeo del reloj en su muñeca, su grito de «It’s clobberin’ time!» («¡Es hora de los golpes!»)… Por cierto, esto último es una referencia a la banda de hardcore punk Sick of It All. Durante un tiempo, muchos se preguntaban esto, como también qué es exactamente lo que dice el luchador pues no siempre se le escucha correctamente debido a la canción y a los fanáticos festejando (o abucheando cuando era heel). Hoy en cambio hablamos sobre el chequeo de la hora.

► Kevin Nash se burla de CM Punk

Es un gesto que no tiene más, de hecho, que tiene relación con el grito, pero Kevin Nash acaba de darle un nuevo significado con la intención de burlarse de CM Punk. El Best in the World fue uno de los temas principales que trató el WWE Hall of Famer en el episodio más reciente de Kliq This. Cabe mencionarse que solo bromea, pues después señala que espera que todo salga bien tanto para Punk como para la empresa.

Sobre por qué CM Punk mira su reloj: «[Él está revisando su reloj durante su entrada] para tenerlo cronometrado al minuto cuando lo despidan. Espero que sea un éxito rotundo tanto para la WWE como para Paul [Levesque], y deseo lo mismo para [Punk].»

Sobre cómo las situaciones negativas siguen ocurriendo a Punk: «La vida continúa y te encuentras en estas situaciones. A veces, apuesto a que en retrospectiva pensó, ‘Bueno, eso me costó 5 millones de dólares’, y no está fumando un poco de cannabis para relajarse o evitando una copa de vino. Creo que es muy difícil.»

Sobre lo que sucedió con Punk en AEW: «Él todavía tuvo un episodio en AEW.»