Antes de enfocarse en CM Punk, quien deberá ganar el Royal Rumble para ser retador al título de Seth Rollins, The Visionary tiene que terminará su rivalidad con Drew McIntyre, quien tendrá una nuva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo en el Raw del 1 de enero de 2024. ¿Y si el Best in the World acaba enfrentándose a The Scottish Warrior? En menos de tres semanas, el cinturón estará en juego y la semilla fue plantada también en este reciente Monday Night Raw.

As @CMPunk encounters an old friend, @ScrapDaddyAP breaks the news that @DMcIntyreWWE will challenge @WWERollins for the World Heavyweight Championship on the January 1 edition of #WWERaw! 📍 SAN DIEGO

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/8HlH3Az0qE pic.twitter.com/Gtxo2ZK1Rn — WWE (@WWE) December 12, 2023

► La historia de Drew McIntyre

Y sabiendo que esta puede ser la última vez que luche por el campeonato máximo en un tiempo, The Scottish Warrior no está dispuesto a desaprovecharla. En el Raw Talk después del programa de la marca roja, aseguró que comenzará 2024 como Campeón Mundial.

«Me siento absolutamente fantástico. Vencí a Jey Uso, sí. Pero, Jey, sabes que no he terminado contigo. Nunca terminaré contigo. Si respiras, si estás en Raw, tienes una diana en la espalda. Pero estás en el espejo retrovisor. Estoy enfocado en lo que es importante, el Campeonato Mundial Peso Completo. Concluir esta parte de mi historia. Le dije a Punk antes, no me importa su historia, no me importa la historia de Cody.

«He logrado su objetivo, el objetivo de todos, lo que debería ser su objetivo en la WWE, ser el evento principal de WrestleMania, ganar el título. Hecho, marcado. La próxima historia, ganar el Campeonato Mundial Peso Completo con gente realmente presente en la audiencia. Seth, la compasión se ha ido, la simpatía se ha ido. Lo sentiste tú mismo. Haré lo que sea necesario para comenzar el año como Campeón Mundial Peso Completo«.