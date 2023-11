Booker T cree que Drew McIntyre trascenderá como rudo

En el episodio del 13 de noviembre de WWE Raw, Drew McIntyre ayudó a Finn Bálor y Damian Priest de The Judgment Day a retener el Campeonato Indisputable en Parejas WWE antes de estrechar la mano de Rhea Ripley en el escenario. Una semana después, justificó sus acciones debido al hecho de que no perdonaba a Jey Uso, y por ende, se unió a The Judgment Day para el combate de WarGames varonil que se llevará a cabo este sábado en Survivor Series.

► Drew McIntyre se unió a The Judgment Day para Survivor Series

Al respecto, el miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, habló sobre el reciente cambio a rudode Drew McIntyre en la reciente edición de su podcast Hall of Fame, resaltando que ya era hora de que el escocés expreimentara un cambio en la conducción de su personaje.

«Quiero decir, a veces necesitas ese cambio. A veces, tratar de ser esa cara infantil en la que sonríes y tratas de hacer felices a los fans… es genial. Siempre me encanta ese lugar, pero a veces tienes que poder aprovechar algo diferente para realmente sentirte como «Hombre, estoy sintiendo esto». ¿Sabes a qué me refiero? No puedo esperar a llegar al trabajo. No puedo esperar a hacer mi trabajo. No puedo esperar a llegar a ese cuadrilátero».

«Eso es, creo, estar motivado, más que nada. ¿Drew McIntyre estaba motivado como técnico? Creo que sí porque, como dije, Drew McIntyre en la era COVID, hizo un gran trabajo. .. Dije que Drew McIntyre fue uno de los tipos que aprovechó la era de COVID y trató de crear algo al mismo tiempo porque si no tenías una mentalidad creativa trabajando sin fanáticos, vamos, vamos. … ¿Pero siento que el personaje de rudo va a cumplir su propósito mucho mejor? Por supuesto que lo hará. Esa es sólo mi opinión«.

Como apuntábamos, Booker T no fue el único que aprueba el cambio a rudo de Drew McIntyre, ya que Eric Bischoff también opinó de manera similar. Resta esperar ahora cómo el guerrero escocés se desenvolverá en su combate de Survivor Series cuando se enfrente ante el equipo conformado por Cody Rhodes, Seth «Freakin» Rollins, Jey Uso, Sami Zayn y Randy Orton este fin de semana.