Dos luchas titulares para el próximo WWE RAW

Cuando todavía se está hablando del último WWE RAW -el cara a cara de CM Punk con Seth Rollins después de que el Best in the World se confirmara como luchador de la marca roja así como participante del Royal Rumble, donde buscará una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo, como tema principal- el siguiente va tomando forma con el anuncio de dos combates por dos campeonatos.

► El próximo WWE RAW

Get ready for TWO huge Tag Team Title Matches next week on #WWERaw! pic.twitter.com/PdLOkP4na7 — WWE (@WWE) December 12, 2023

Por un lado, Finn Bálor y Damian Priest van a exponer ante The Creed Brothers el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. Apenas acaban de ser ascendidos al elenco principal pero Julius y Brutus están causando sensación. Además, durante este último Raw salvaron tanto a R-Truth del Judgment Day como a Cody Rhodes de Shinsuke Nakamura. ¿Es pronto para que sean los nuevos monarcas? Lo veremos.

Por el otro, Chelsea Green y Piper Niven pondrán en juego contra Kayden Carter y Katana Chance el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Las que fueran Campeonas de Parejas NXT también están llamando mucho la atención últimamente, aunque su ascenso fue hace unos cuantos meses. Estuvieron sin ser utilizadas un buen lapso de tiempo pero parece que finalmente la empresa está confiando en ellas. Veremos si tanto como para que ganen el título el próximo 18 de diciembre.

El show se realizará en la Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos más novedades sobre el cartel de luchas y segmentos que presentará. Pero de momento, con dos luchas titulares anunciadas, quizá no haga falta más para sentir interés, habida cuenta de lo que podemos esperar que suceda, como una nueva aparición de CM Punk.