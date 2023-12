“Y la cuestión es que Roddy Piper, uno de mis favoritos de todos los tiempos fuera de John Cena. Amo a John Cena hasta la muerte. ¿Conoces a John? (MJF le pregunta a Freddie Prinze Jr.) Pero lo que tienes que entender es que ese es simplemente el precio de la grandeza. No siempre es posible llevarse bien con la gente, por eso John y yo nos llevamos tan bien la única vez que me reuní con él cuando hacía trabajos como extra”. Esto decía MJF de John Cena a primeros de 2022.

► John Cena y MJF, juntos

Pero aquellas ocasiones en las que el ahora Campeón Mundial AEW trabajaba como extra en WWE no fueron las últimas en las que pudo encontrarse con el 16 veces Campeón Mundial. El Better Than You forma parte del elenco de ‘The Iron Claw’, la película sobre la familia Von Erich que se estrenará en cines el 22 de diciembre, la cual recientemente celebró su alfombra roja para continuar con la promoción, y allí estuvo también The Champ, con quien se tomó una foto:

Podría decirse que es una imagen de ensueño. ¿Alguien imagina/desea/espera que se vea algo similar algún día en WWE? En AEW es imposible, eso seguro. El contrato de Maxwell Jacob Friedman expira a inicios de 2024. Aunque parece ser que ha firmado uno nuevo. O quizá ambos luchadores compartan en el futuro una película. John Cena es una estrella de Hollywood y MJF quiere tomar ese camino.

De hecho, no hace mucho, el All Elite hablaba así de otros nombres importantes de la lucha libre que dieron el salto al cine:

«Muchas veces, cuando la gente ve a luchadores incursionar en la actuación, es porque Hulk Hogan lo hizo tan mal. Seamos honestos, hizo probablemente uno de los peores trabajos de actuación de todos los tiempos. La gente estaba muy renuente a permitir que los luchadores profesionales entraran en la actuación. Gracias a pioneros como Cena, Rock y Batista, que arrasan absolutamente cada vez que aparecen en pantalla y lo hacen increíblemente bien.

«Ahora es bastante asombroso y único, porque cuando ven a luchadores, ahora entienden que lo que hacemos es realmente difícil y requiere mucha carisma, encanto y destreza atlética. Lo mismo se aplica a ser la principal atracción en Hollywood. Creo que es una transición bastante sencilla, no debería decir eso. Es una transición fácil si eres capaz de destacar en mi deporte. Es más fácil. Si eres alguien que tiene dificultades frente a la luz roja y simplemente eres un buen luchador (es más difícil),».