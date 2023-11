No es costumbre que Eric Bischoff apruebe algo en la lucha libre actual. Sí que es verdad que reconoce que Logan Paul lo tiene alucinado, pero últimamente también criticó la programación de AEW, aconsejó a la NWA intentar aprovecharse asegurando que la empresa All Elite es vulnerable, así como apuntó que Ronda Rousey está sobrevalorada. No obstante, sí que está de acuerdo con el cambio de Drew McIntyre a heel. Eso sí, al mismo tiempo que comparte esta perspectiva, critica su manejo como babyface. Todo ello en 83 Weeks, mientras The Scottish Warrior ultima los preparativos para la lucha WarGames de Survivor Series 2023, donde se unirá a The Judgment Day.

► El cambio de Drew McIntyre

«Sí, lo hago. Siempre he sido fan de Drew. Su carrera inicial en la WWE y luego fue liberado. Estuve en algunos shows independientes con él en el Reino Unido. Es un tipo elegante y un gran intérprete, pero tal vez, al igual que Ronda Rousey anteriormente en la WWE, puede que no haya sido colocado en el mejor papel como héroe. Estoy ansioso por ver qué puede hacer como villano. Seamos honestos, por mucho que lo respete y me guste, nunca conectó realmente como ese campeón héroe.

«Tuvo algunas cosas en su contra. Sé que fue [durante] la era de la COVID, [no tenía] la reacción de la multitud para ayudar a llevarlo al siguiente nivel y darle la credibilidad que debería tener un campeón. Es simplemente mala suerte. Pero estoy deseando verlo en ese papel de villano porque es un artisat fenomenal, tiene el aspecto correcto, tiene la voz, es físico. Puede destacar en el ring. Así que quizás un cambio fresco le haga justicia».