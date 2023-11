Eric Bischoff habla del estilo de Tony Khan programanado AEW y de la necesidad de la compañía de contratar a alguien que lidie con el talento, haciendo referencia a que están buscando contratar a un nuevo vicepresidente de personal y cultura, en un nuevo episodio de 83 Weeks.

► Eric Bischoff critica a AEW

«¿Sacó esa idea de ver TikTok? Quiero decir, ¿Vicepresidente de Personal y Cultura? Nunca he oído hablar de ese rol. He oído hablar de Recursos Humanos. Entiendo eso. Pero Vicepresidente de Personal y Cultura. No puedes estar en desacuerdo con la necesidad. Obviamente, hay un desafío cultural en el backstage, pero eso generalmente cae bajo Recursos Humanos. Pero bueno, lo intentarán. ¿Quién sabe? Tal vez funcione. Tal vez haga una gran diferencia. Tal vez haga que sea un mejor lugar para trabajar y sea más eficiente y productivo en todos los sentidos. Así que no estoy menospreciándolo. Solo lo veo muy a la moda, pero bueno. Podría funcionar.»

«Sí, no es la peor idea del mundo. Pero siendo justos, esa mi*rda comienza desde arriba, amigo. Sabes, si va a haber clases sobre liderazgo, creo que Tony debería ser el primero en esa clase. Porque de eso se trata todo esto, y esto es lo que ha sido, es… bueno, en gran parte es visión creativa. Y mira, durante los últimos dos años he sido crítico con las cosas que he visto desde mi experiencia, tanto lo bueno como lo malo, que he señalado en AEW. Y al principio era como, ‘Oh, solo eres un hater. Es el viejo gritando a las nubes. Oh, Tony no me daría trabajo’. Curiosamente, gran parte de esa crítica u opinión, o como responderían los trolls de AEW, odio, que recibí por señalar algunos de los defectos que vi y errores que vi, han estado ocurriendo durante los últimos dos años.

«Y lo predije hace dos años, AEW tiene que hacer crecer su audiencia y no lo harán programando para internet y Twitter. No va a funcionar. Todos criticaron eso. ‘Oh, solo eres un hater’. Bueno, aquí estamos, 850,000 espectadores en Dynamite con un cartel cargado. Un cartel cargado. Liderazgo y visión son las dos cosas que necesita la empresa. Y Tony debe ser el primero en la clase, para ser honesto. No lo digo para ser irrespetuoso, pero es lo que hay. Puedes traer a un Vicepresidente de Cultura y Personal, y un Vicepresidente de Proceso de Pensamiento, y un Vicepresidente de Calidez y Ternura. Puedes traer a todo tipo de personas por debajo del líder para tratar de arreglar el problema, pero comienza desde arriba. Tony tiene que participar en ese proceso.»