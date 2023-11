Drew McIntyre cambió definitivamente a heel esta semana en WWE uniéndose a The Judgment Day. Sami Zayn comparte sus pensamientos al respecto en una reciente visita a WWE’s The Bump, explicando que si bien ambos pasaron por situaciones parecidas, cada uno lidió con ellas de manera distinta.

► Sami Zayn, distinto a Drew McIntyre

«Es un poco difícil darle sentido a todo esto. Todos nosotros hemos estado involucrados con El Día del Juicio durante mucho tiempo. Diría que ahora, a solo una semana de Survivor Series, de WarGames, esto lanza una gran llave inglesa… No sé, es un gran lanzamiento de curva. No creo que nadie lo viera venir».

«Hasta cierto punto, puedo entender de dónde viene. Si alguien realmente puede entenderlo, soy yo. Porque tuve una experiencia muy similar yendo a una lucha por el título con Roman Reigns y todo el impulso del mundo, y parecía seguro. Es muy difícil acercarse tanto a ganar un campeonato y luego verlo escapar entre tus dedos. Si no tienes cuidado, realmente puede jugar con tu cabeza. Creo que esa es un poco la diferencia entre Drew McIntyre y yo. Creo que ambos experimentamos algo similar y simplemente tuvimos formas diferentes de lidiar con ello. Tal vez fue un poco diferente para mí.

«Todavía tuve la oportunidad de ganar los campeonatos en parejas con Kevin Owens. Todavía tuve la oportunidad de ser el evento principal de WrestleMania. Todavía pude ver caer a The Bloodline, hasta cierto punto. Me alegró ver que Jey saliera del otro lado. Creo que para Drew, pasamos por algo similar. Pero tal vez las consecuencias de todo lo que le sucedió es obviamente lo que lo llevó a esta decisión, y obviamente ha tenido dificultades para dejar ir todo lo que sucedió. Creo que simplemente culpa a Jey. Lo cual, de nuevo, hasta cierto punto, puedo entender porque he estado en sus zapatos. Pero no lo sé. No puedo hablar por él. Estoy seguro de que él mismo lo explicará. Pero es decepcionante verlo«.