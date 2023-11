Los fanáticos vivieron un gran suspenso al final del reciente Monday Night Raw, cuando Drew McIntyre decidió unir fuerzas con The Judgment Day para cerrar el programa. Después de meses de frustración reprimida que salió a la superficie, principalmente centrada en el cambio de Jey Uso a la marca roja, McIntyre se quedó corto en su intento de derrotar a Seth Rollins por el Campeonato Mundial Peso Completo WWE en Crown Jewel, lo que ha contribuido a su obsesión por conseguir el oro.

► ¿Rhea Ripley y Drew McIntyre la nueva pareja de poder?

La decisión de McIntyre de costarle a Jey Uso y Cody Rhodes la oportunidad de recuperar el Campeonato Indisputable en parejas de la WWE en el evento central de RAW fue solo el inicio, ya que la escena final mostró al Guerrero Escocés estrechar la mano de Rhea Ripley. Al respecto, el miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, se refirió a esta situación en el reciente Busted Open.

«Tengo que decirte que anoche, al ver a Rhea parada junto a Drew, pensé: ‘Vaya, si alguna vez los he visto, parecen una pareja poderosa’. Quiero ver la continuación de Drew, porque recuerden que mi opinión sobre Drew es que no se trata de su físico, no se trata de su apariencia. Drew hace todo extremadamente bien. La apariencia de Drew para mí es tan asombrosa, simplemente tiene todo… pero se trata de cuándo habla. Veamos qué tiene que decir la próxima semana».

McIntyre ha trabajado como técnico desde principios de 2020, cuando ganó el Royal Rumble antes de ostentar el Campeonato WWE durante la pandemia. Sin embargo, vivió un año difícil e incluso pasó un tiempo fuera de la compañía después de su derrota en WrestleMania 39 en medio de los rumores sobre su situación contractual. Después de los eventos de Raw, muchos han especulado que McIntyre ahora se unirá a The Judgment Day como el quinto miembro para el combate de WarGames en Survivor Series.