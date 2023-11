Drew McIntyre, provocador: «Papá está en casa»

Si Cody Rhodes y Jey Uso no recuperaron en el último WWE RAW el Campeonato Indiscutible de Parejas es por culpa de Drew McIntyre, quien se unió al Judgment Day. Cuando los retadores estaban a punto de vencer a Finn Bálor y Damian Priest, The Scottish Warrior atacó al samoano para ofrecérselo a The Prince, que solo tuvo que realizar el toque de espaldas. La cosa no quedó ahí, pues cuando McIntyre se estaba yendo del escenario, apareció Rhea Ripley para confirmarse como la responsable de esta nueva alianza y ambos se dieron la mano.

► «Papá está en casa»

Y si ella es Mami, ¿su nuevo amigo es Papi? De momento, con el claro objetivo de provocar, así se ha expresado el luchador de Escocia en redes sociales en sus primeras palabras tras su definitiva conversión a heel.

No es la primera vez que Drew McIntyre se desenvolverá como rudo en WWE, lo fue tanto en su primera etapa en la empresa, cuando era The Chosen One, como en su retorno, cuando fue ascendido de NXT al main roster; recordemos su equipo con Dolph Ziggler y que ambos fueron Campeones de Parejas, o que estuvo aliado con Baron Corbin y Bobby Lashley.

No cabe duda de que es un movimiento necesario en la carrera del que fuera Campeón WWE. Ya no tenía nada más que mostrar como babyface. Y aquí podemos recordar la opinión que compartía no hace mucho Bully Ray acerca de que no tiene carisma. Eso siempre ha jugado en su contra -y no tanto, habida cuenta de que ha tenido el título mundial y lo bien que le ha ido desde que volvió- así que veremos qué le depara esta nueva aventura.