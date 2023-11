Cuatro luchas anunciadas para el próximo WWE RAW

Apenas ha quedado atrás un nuevo episodio de WWE RAW cuando conocemos detalles del siguiente. Será el último antes de Survivor Series WarGames 2023. A su vez, este va a ser el Premium Live Event que cierre el calendario de este año de eventos premium de la compañía. Posteriormente, el 27 de enero, llegará el turno de Royal Rumble 2024. Pero antes, esta cita del 25 de noviembre en la Allstate Arena en Rosemont, Illinois, Estados Unidos.

Y antes de la misma, continuando con la marca roja, el 20 de noviembre, en la Van Andel Arena, en Grand Rapids, Michigan, WWE presentará un nuevo Raw del que tenemos unos cuantos detalles de lo más interesante de acuerdo a los anuncios que la misma empresa ha estado haciendo para que los fanáticos vayan abriendo boca.

📍 GRAND RAPIDS TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/lVVwocJy6h pic.twitter.com/2VXDR2gWGS

NEXT WEEK on #WWERaw

Para empezar, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso y Sami Zayn lucharán contra Finn Balor, Damian Priest, Dominik Mysterio y JD McDonagh en un combate para determinar cuál de los dos equipos tiene ventaja en WarGames. En la imagen no aparece, pero recordemos que esta pasada noche Drew McIntyre se unió a The Judgment Day y probablemente esté con ellos dentro de la jaula.

También se dará un mano a mano entre Becky Lynch y Xia Li como consecuencia de lo que ha estado pasando entre ellas en las últimas semanas, tiempo durante el cual The Man perdió el Campeonato Femenil NXT, mientras la luchadora de Chongqing, China, está teniendo su oportunidad más importante hasta ahora en el mainroster. Y otro entre Raquel Rodríguez y Nia Jax, las cuales están rivalizando desde que The Irresistble Force volvió a la WWE.

Además, como vemos a continuación en un segundo anuncio, Chad Gable se verá las caras con Shinsuke Nakamura. Ello después de que The King of Strong Style venciera a Otis esta semana. Es una historia salida de la nada pero veremos a dónde lleva a estas Superestrellas.

NEXT WEEK on #WWERaw @WWEGable goes one-on-one with @ShinsukeN! pic.twitter.com/9BrF2v4p9r

— WWE (@WWE) November 14, 2023