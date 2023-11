Tom Aspinall se burla del llamado de Ciryl Gane

Tom Aspinall cerró el reclamo de Ciryl Gane después de UFC 295. Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) noqueó a Sergei Pavlovich en el primer asalto para convertirse en campeón interino de peso completo en el evento co-estelar del sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

Antes de recibir la llamada para enfrentar a Pavlovich, Aspinall voló a París para ver a Ciryl Gane vencer a Sergei Spivac. Aspinall quería que Gane fuera el próximo , pero «Bon Gamin» se centró únicamente en luchar por subir en la clasificación. Ahora que Aspinall es campeón interino, Gane está interesado en la pelea .

Congratulations, Tom.

You are now the champion and become the one being pursued, and I am the hunter. See you soon 👀

— Ciryl Gane (@ciryl_gane) November 12, 2023