Primero, fue Finn Balor quien se unió a The Judgment Day, expulsando por el camino a Edge (Adam Copeland en AEW). Luego, él, Damian Priest y Rhea Ripley convencieron a Dominik Mysterio de sumarse a ellos. Durante un tiempo, los cuatro estuvieron dominando juntos Raw, hasta que poco a poco fue entrando a la facción JD McDonagh, quien anoche fue nombrado como integrante oficial. Y no tardaron nada en añadir a otro pues en el mismo programa añadieron a Drew McIntyre.

► Cody Rhodes después de WWE RAW

Cabe mencionarse que todavía no está del todo claro si The Scottish Warrior se unirá a ellos de manera definitiva o únicamente para Survivor Series WarGames 2023. De todas maneras, es realmente el Premium Live Event y el combate dentro de la jaula lo que nos interesa ahora, pues si los rudos son cinco, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso y Sami Zayn necesitan a otro amigo. Y precisamente al terminar el show de esta pasada noche, The American Nightmare puso en claro que los tienen.

«Así no no es cómo quería terminar la noche, lo siento por eso. Pero aplaudamos a ‘Main Event’ Jey Uso. Parece que ellos tienen amigos, ¿verdad? Bueno, alerta de spoiler, Jey Uso y yo también tenemos amigos.»

El rumor principal es que ese amigo que se sumará a ellos en WarGames es Randy Orton. De Jey Uso quizá no tanto pero de Cody Rhodes no solo lo es sino que una vez fue su mentor; recordemos aquellos tiempos en que ambos formaban el trío Legacy con Ted DiBiase Jr., cuando The Viper tomó a los dos entonces jóvenes luchadores bajo su ala.