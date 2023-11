Eric Bischoff: «Logan Paul me tiene alucinado»

Logan Paul ha enamorado a propios y extraños como Superestrella WWE. Y Eric Bischoff no tiene nada más que buenas palabras para él cuando comparte sus pensamientos en 83 Weeks acerca de la victoria de Maverick sobre Rey Mysterio en Crown Jewel 2023 para convertirse en el nuevo Campéon de Estados Unidos.

► Eric Bischoff alaba a Logan Paul

«Logan Paul me impresiona enormemente, de manera simple y clara. No entiendo cómo ha llegado a ser tan fenomenal con tan poca experiencia y tiempo en la industria. No se trata solo de su capacidad para realizar actuaciones atléticas, lo cual hace excepcionalmente bien. También tiene la psicología. Posee el timing de un intérprete de 25 años. Sabe cómo interactuar con la multitud. Es algo natural para él, no necesita aprenderlo. Ya lo lleva dentro.

«Además, su sentido del timing, su forma de no apresurarse y su habilidad para estar un paso y medio por delante de sí mismo son impresionantes. Se toma su tiempo para llegar a donde quiere, lo que hace que todo se sienta muy creíble. Esto te permite involucrarte emocionalmente y olvidar que estás viendo una lucha libre profesional. En cambio, estás viendo drama desarrollarse justo frente a tus ojos y te absorbe por completo. No tengo nada negativo que decir acerca de él. Lo hizo muy bien», comenta el que fuera Productor Ejecutivo de WCW.

Ahora veremos qué sigue para Logan Paul como monarca, con su primer título en la WWE. No está claro si lo llevará a aparecer más habitualmente en la compañía pero de ser así sin duda sería interesante. Está por verse también si expone el campeonato en Survivor Series. De momento, solo podemos esperar para saber más.