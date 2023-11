Eric Bischoff evalúa la derrota de LA Knight en Crown Jewel

LA Knight ha adquirido una gran popularidad durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas de la WWE, logrando un ascenso meteórico hasta que finalmente tuvo la oportunidad más importante de su carrera cuando se enfrentó ante Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Universal Indisputable WWE el pasado sábado en Arabia Saudita, aunque no pudo lograr el objetivo de convertirse en el nuevo monarca para desconsuelo de sus fanáticos.

► Eric Bischoff cree que impulso de LA Knight continuará

Durante la última edición de su podcast 83 Weeks, el miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, habló sobre la derrota de LA Knight ante Roman Reigns en Crown Jewel. Bischoff declaró que cree que este revés lo beneficiará en el futuro.

“No creo que la derrota ante Roman vaya a marcar la más mínima diferencia. No creo que vaya a detener su impulso. En todo caso, hará que su base de fans lo quiera aún más, y eso es lo que esperas. Quieres que los fans lo quieran más de lo que lo quiere LA Knight. Quieres que los fans lo quieran más de lo que lo quiere la empresa. Quieres que los fanáticos sean innegables en su deseo de ver avanzar a LA Knight. No creo que vaya a ser muy difícil para LA Knight continuar justo donde lo dejó, realmente no lo creo. En todo caso, de una manera extraña, creo que le ayudará”.

Habrá que ver qué sigue para la Megaestrella luego de su revés en Crown Jewel. Si bien existe preocupación de que su impulso vaya a decaer, pese a que todavía sigue dejando buenos números en la venta de su mercancía, el ex Gerente General de RAW luce optimista de cara a su futuro.