WWE RAW 6 DE NOVIEMBRE 2023 .— Akira Tozawa, miembro junior de Alpha Academy, sigue intentando mostrar que es digno de esa agrupación que forman Chad Gable, Otis y Maxxine Duprí. Es por ello que le plantó cara a su paisano Shinsuke Nakamura, quien se ha quejado de que no existen suficientes adversarios dignos de él. Tozawa alcanzó un digno historial en Dragon Gate, y ante Namakura puede tener la oportunidad esperada para demostrar su valía. ¿Conseguirá derrotarlo? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Mohegan Sun Arena, en Wilkes-Barre, Pennsylvania.

El próximo retador para el Campeonato Intercontinental WWE que posee Gunther se definirá mediante una lucha de cuatro esquinas en la que participarán The Miz, Ricochet, Ivar y Bronson Reed. Tanto Ricochet como Reed han fracasado en sus respectivos duelos ante el austriaco, en tanto que Ivar quiere escalar peldaños como luchador individual debido a la lesión de Erik, su compañero en los Viking Raiders. Por su parte, el Miz ha sido uno de los poseedores más destacados de ese título, y quiere volver a tenerlo.

Seth Rollins abrió el programa y lo primero que hizo fue agradecer a Drew McIntyre por el combatazo que le dio en Crown Jewel este sábado. Le agradeció a McIntyre porque combatió con honor y sin recurrir a The Judgment Day, aunque también le agradeció a Sami Zayn por haber impedido que Damian Priest canjeara su contrato luego del combate.

Sami Zayn apareció y confesó que Adam Pearce le obligó a devolverle el maletín que le había robado previamente a Damian Priest. Seth estaba muy agradecido y Sami lo interrumpió y justificó su interferencia debido a que no quiere que The Judgment Day sea una nueva versión de The Bloodline.

Seth dijo que él y no The Judgment Day manda en Monday Night Raw y, por consiguiente, le hizo saber a Sami que tiene una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso completo y le dijo que pusiera fecha.

Sami lució sorprendido, pero se mostró entusiasmado por la oportunidad y dijo que algún día será Campeón y que quiere derrotarlo cuando esté en plenitud de condiciones. Sin embargo, Seth lo interrumpió y le dijo que ninguno estaba al 100% pero cuando están en el ring lo dan al máximo y le insistió en que le ponga una fecha. Sami aceptó para esta noche y lo sellaron con un apretón de manos.

Tras bastidores, Damian Priest lució enfurecido porque Sami Zayn recibió una oportunidad titular, pero se calmó y decidió enfocarse en su combate contra The New Day.

1. The Judgment Day vs. The New Day El equipo más laureado de la historia actualmente está lejos de revalidar su título, pero una victoria contra los actuales campeones los pondría nuevamente en esa posición y el dúo de Kofi y Woods empezó dominando con buenas maniobras, aunque Priest logró salir del asedio y casi se llevaba la victoria tras conectar una patada. Tras el comercial, Kofi lucía encendido y parecía que las cosas iban bien para los ex Campeones luego de que Priest y Balor tuvieran un desentendido. Sin embargo, los rudos lograron estar en la misma página y terminaron sacando a Kofi fuera de combate, mientras que Woods hizo todo lo que pudo frente a Bálor, pero este se sobrepuso con la ayuda de su compañero. El Final Coup de Grace de Bálor sobre Xavier Woods. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate.

Contras La acción televisada fue relativamente corta.



Drew McIntyre arribó al parqueadero, pero cuando fue consultado sobre su combate de Crown Jewel, no dijo absolutamente nada.

2. Shinsuke Nakamura vs. Akira Tozawa Tozawa quiso impresionar a Chad Gable y el resto de Alpha Academy y logró sobreponerse a un duro inicio, poniendo en apuros a su rival, pero Nakamura lo recibió con rodillas en alto cuando buscaba un Senton. No obstante, Tozawa intentó un par de enredaderas para sorprender, sin el éxito deseado. El Final Kinsasha y victoria de Nakamura Valoración 3.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tozawa fue mucho ímpetu, pero entretiene.

Contras Nada especial aquí.



Tras el combate, Otis se le puso en frente de Nakamura, pero este lo ignoró.

Adam Pearce anunció a los cuatro combatientes que buscarán convertirse en el siguiente retador de Gunther: The Miz, Bronson Reed, Ivar y Ricochet.

