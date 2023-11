Lex Luger: «Cody Rhodes es una estrella, estará bien»

Anteriormente, Lex Luger mostraba su preocupación por Cody Rhodes debido a su derrota en WrestleMania 39. Ahora, es más optimista con The American Nightmare. En un nuevo episodio de su ‘Lex Expressed’, el miembro del Salón de la Fama de WWE señala que el hijo de Dusty Rhodes tiene todo lo necesario para mantenerse en la cima tanto tiempo como quiera, acabe derrotando o no a Roman Reigns, con quien podría tener la revancha en WrestleMania 40.

► Cody Rhodes es una estrella

«Espero que así sea. No estoy seguro de cuándo ocurrirá, pero me encantaría verlo. Soy un gran admirador de Cody Rhodes. Él tiene un sentido de la historia del negocio debido a su crianza como luchador de varias generaciones, lo respeta y la forma en que se comporta. Simplemente tiene, en términos modernos para la nueva generación, el ‘rizz’. Lo tiene. Tiene la confianza y el carisma.

«Tiene ese ‘rizz’. Desde el atuendo que lleva hasta el tiempo y el esfuerzo que invierte en ello… Cody me recuerda a ciertos tipos que logran reunir todo eso. Así que soy un gran admirador de Cody Rhodes. Cambié de ser el bueno al malo varias veces en mi carrera. Algunos dicen, ‘Oh, hombre, cambiaron demasiado’, pero siempre tuve esa confianza de que todo estaría bien, de que ‘soy una estrella, estaré bien’, y siento que pase lo que pase con Cody, él es una estrella y estará bien.

«Si consigue la revancha, genial. Si gana, gana. Si no, no. Se está convirtiendo en una de esas estrellas generacionales. Tiene esa confianza en sí mismo y no creo que haya manera de detener a Cody. Será una de las principales estrellas en el negocio de la lucha libre tanto tiempo como él quiera.»