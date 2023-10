Lex Luger nunca tuvo la gran carrera en WWE que muchos vaticinaban. Incluso se pensaba que podría llenar el hueco de Hulk Hogan cuando este abandonó la empresa. Lamentablemente, su menor carisma, menor facilidad de palabra y carencia de habilidades luchísticas le pasaron factura. Aún así, es recordado como alguien importante, tanto entonces como en WCW. Pero, por ejemplo, nunca fue Campeón WWE. A pesar de que Vince McMahon le prometió que le daría el título. ¿O no?

► La no promesa a Lex Luger

Según dice The Total Package en su pódcast, Lex Expressed, en realidad nunca hubo tal promesa.

«Vince McMahon no me hizo sentir que iba a ser la principal figura, y a diferencia de lo que se suele creer, nunca me prometió el título ni dijo que sería el campeón. Eso no estaba en el plan. Así que no me sorprendió cuando no lo gané en SummerSlam, aunque habría sido útil, incluso si lo hubiera ganado y luego perdido, obviamente, después de tanta anticipación.

«Él siempre sintió que si iba a ganar el título, prefería hacerlo de manera especial. El Madison Square Garden siempre fue un lugar muy especial para los eventos, como la mayoría sabe. Si me hubiera dado el título, quería hacerlo en WrestleMania 10 en el Garden. En realidad, SummerSlam nunca fue una opción para mí para ganar el título.

«Aunque, mirando retrospectivamente, ahora creo que habría sido una buena idea, incluso si me lo hubieran quitado después de un corto tiempo, probablemente habría sido una buena forma de complacer a los fanáticos«.

Y en la actualidad, como explica en el mismo programa, según recogíamos días atrás, sigue en WWE:

«Por supuesto, todavía soy embajador, lo cual es un gran asunto en WWE. Nos involucran en algunas actividades y trabajamos detrás de escena«.