Ronda Rousey está tomando distintos caminos a los de WWE en la lucha libre: REVOLVER, ROH y puede que próximamente AEW. Mientras, Eric Bischoff la critica asegurando que está sobrevalorada en la industria de las cuerdas. The King of Controversy comparte su opinión en 83 Weeks.

► Bischoff habla de Ronda Rousey

«Bueno, creo que, no quiero decir que esté sobrevalorada, pero en el mundo de la lucha libre profesional, quizás está un poco sobrevalorada. Es obviamente una artista marcial mixta muy talentosa, con grandes logros en judo. Una atleta fenomenal. Pero honestamente, en WWE, nunca conectó conmigo, a pesar de recibir un respaldo importante. La promocionaron increíblemente, pero faltaba algo, y para mí nunca encajó. No creo que realmente conectara con la audiencia. Poco después de su llegada, creo que el entusiasmo inicial se desvaneció bastante rápido, y nunca sentí que se tomara en serio el mundo de la lucha libre.

Billie Starkz sent Ronda Rousey to the SHADOW REALM last night at PW Revolver!pic.twitter.com/wn7w1TVhgV — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) November 17, 2023

«No me malinterpreten, no estoy cuestionando sus actuaciones o el esfuerzo que puso. No estoy sugiriendo que no haya dado lo mejor de sí, pero se necesita más que eso, y nunca sentí que realmente abrazara la industria. Después de que Holly Holm la noqueara de manera definitiva, se fue de ahí y se quejó un poco al respecto. No fue alguien que manejara bien la derrota ante los medios. Luego pasó a la WWE, y no sé. Simplemente no creo que sea tan influyente como a veces la gente piensa. Quizás tuvo importancia para un comprador en ciertos momentos, pero no creo que haya un comprador de medios o de programación que diga: ‘Oh, espera, ¿tienes a Ronda Rousey? Aunque dudaba sobre este trato, ahora realmente quiero hacerlo’. No veo eso».

Ronda Rousey getting hit by the Ring of Honor Women's title in a Wrestling Revolver main event wasn't on my 2023 bingo list. LMFAO.pic.twitter.com/FSMo6w68TX — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) November 17, 2023