The Judgment Day son un elemento fundamental de la programación de WWE en la actualidad. Como facción, individualmente sus miembros o en parejas o tríos de distintas maneras, no están teniendo más que éxito. Eso terminará antes o después, como ocurre siempre, pero Konnan aún les ve un futuro brillante, según comparte el booker de Lucha Libre AAA Worldwide en su podcast, Keepin’ It 100; no olvidemos que él formó la Latino World Order.

► El futuro de The Judgment Day

«Literalmente puedo ver a cada persona en ese grupo siendo una estrella individual. Creo que eso es lo que va a suceder en el futuro, y parece que Rhea [Ripley] podría ser la primera porque recibe muchos aplausos. Además, los mejores [babyfaces] suelen ser los chicos que se vuelven rudos porque la gente sabe que son malotes y piensan, ‘Wow, ahora son unos malditos héroes'».

«Y puedo imaginar que algún día, no ahora, pero algún día, porque quieres aprovechar esta ola dominante y exprimirla tanto como puedas, pero Dom [Mysterio] siendo un héroe, va a estar mega popular. Pero quieres exprimir esto tanto como puedas sin ser monótono. Esa es un poco la clave, porque es casi como apostar. Tienes que saber cuándo dejar la mesa, y no quieres que algo se vuelva demasiado antiguo como lo hizo la NWO«.

Y no solo son elementos clave en la programación sino que lo serán este sábado en Survivor Series WarGames.