Gunther: «Brock Lesnar es mi jefe final»

2023 no ha sido el año en que WWE dio el pistoletazo de salida a la rivalidad de Gunther con Brock Lesnar que se viene calentando desde su cara a cara en Royal Rumble. Pero no solo el Campeón Internacional está interesado en ese combate, sino también The Beast Incarnate: «Sí. Realmente no me importa… solo me lo propusieron, y yo no soy quien decide aquí. Es solo una de esas cosas. Cuando me lo propusieron, me gustó porque me gusta el desafío, y me gusta el enfrentamiento«.

► Gunther quiere pasarse el juego

Pero sucederá antes o después, o al menos eso esperan tanto ellos como el resto del mundo, como vuelve a mostrar The Ring General, quien no ha dejado de hablar de ello. Y lo hizo nuevamente en su reciente visita a Under The Ring, posicionando a Lesnar como su último gran oponente. No en el sentido de su retiro sino de que sería el más grande de todos los que tiene a su disposición en estos momentos.

«Nunca sabes realmente qué esperar con Brock. Definitivamente es una lucha que quiero tener y hacer. Siento que Brock es alguien a quien convierto en mi cosa personal, lo convierto en mi Jefe Final. Ese es el tipo con el que, en algún momento, tengo que entrar al ring para validarme a mí mismo».

La verdad es que Gunther todavía tiene pendiente su salto al plano estelar. Será entonces cuando pueda realizarse esa lucha con Brock Lesnar. Pero también con Roman Reigns y Seth Rollins. Y no parece que vaya a tardar demasiado en dar ese paso. De hecho, hay quienes lo ven como favorito para ganar el Royal Rumble 2024, lo que le daría una oportunidad titular en WrestleMania 40. Pensando en ello, y especulando, ¿no sería el ideal para destronar a Rollins como Campeón Mundial de Peso Completo?