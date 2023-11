Golden Jets es el equipo que forman Chris Jericho y Kenny Omega. Volvieron a unirse para vencer a The Young Bucks en Full Gear 2023. Y debido a su victoria próximamente tendrán una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, que actualmente está en manos de Ricky Starks y Big Bill, que en el mismo evento lo retuvieron en una lucha de escaleras.

► Origen del nombre Golden Jets

Pero antes vamos a descubrir cuál es el origen del nombre Golden Jets. The Ocho lo dio a conocer en la conferencia de prensa del pay-per-view.

«Pensamos que era una evolución natural formar un equipo después de ser grandes rivales al comienzo de AEW. Durante el primer año, participamos en varias luchas importantes, incluido el primer combate principal de pago por evento y el primer Stadium Stampede, y luego está la pelea callejera que tuvimos en Daily’s Place, que fue increíble. Así que a Kenny Omega y a mí siempre nos rondó esta idea. El nombre, Golden Jets, claramente es una referencia a los Golden Lovers, pero también al jugador de hockey más famoso en la historia de Winnipeg, Bobby Hull, conocido como ‘The Golden Jet’. Ambos somos de Winnipeg, así que pensamos que era un nombre genial.»

Golden Lovers es el equipo que The Cleaner tiene con Kota Ibushi. Y de la misma manera cuando ambos se unen a The Young Bucks dan forma a The Golden Elite. Hasta ahora, como pareja, Jericho y Omega han tenido los siguientes combates:

Han sido más veces oponentes, empezando por cuando Omega defendió ante Jericho el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP en NJPW Wrestle Kingdom 12.