Cody Rhodes quiere terminar su historia. CM Punk quiere terminar su historia. Drew McIntyre quiere terminar su historia. Y no son solo historias relativas a sus carreras como luchadores sino que existe una poderosa verdad detrás de cada una. Dejemos atrás por un momento a The American Nighmare, quien está lidiando con Shinsuke Nakamura, para enfocarnos tanto en The Scottish Warrior como en The Best in the World, señalando que los dos están persiguiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo de Seth Rollins.

► Drew McIntyre no quiere a CM Punk

McIntyre tendrá su oportunidad en el Raw del 1 de enero de 2024 mientras que Punk deberá ganar el Royal Rumble para tener la suya. Con esto en mente, los dos tuvieron un cara a cara anoche en la marca roja con el que pusieron en claro que las cosas están ardientes entre ellos. Un cara a cara que pudo servir también para plantar la semilla de una futura trama entre ellos. Pero vayamos a un poco antes en el show, concretamente, al inicio, pues desde entonces el nativo de Escocia puso en claro su opinión sobre el de Chicago.

«Adam Pearce, por favor, escúchame ahora mismo y confía en mí. Déjalo ir. Nick Aldis, puedes tenerlo en SmackDown porque, créeme, no queremos a CM Punk en ese vestuario. Destruirá este lugar desde adentro. Lo siento, ¿lo conoces personalmente? Soy una de las pocas personas que viajó por el mundo con él, sé cómo es, así que sé cómo termina esta historia.»

“We do not want CM Punk in this locker room, he’ll destroy the place from the inside out.” — Drew McIntyre 🤯#WWERAW pic.twitter.com/2DzgYqXqVr — ⭕️ (@TeeStonee) December 12, 2023

Todos están diciendo que CM Punk está ante su última oportunidad de terminar su historia de la mejor manera con una buena carrera final en WWE. Ahora, entre tantos «mi casa» y «os quiero», ¿y si el Best in the World tiene la intención de acabar con la empresa? Obviamente, de manera figurada. Puede que quiera ganarse el amor de todos de nuevo para escupirles a la cara cuando gane el campeonato mundial.