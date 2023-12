Las 3 luchas que tendría Hulk Hogan en WWE

«Me encantaría estar con el nuevo chico en escena, LA Knight. Se está volviendo demasiado grande, demasiado rápido, es una superestrella en ascenso y me gusta muchísimo. Me encanta verlo en televisión». Durante una reciente entrevista en MrSantiZap, Hulk Hogan señalaba a LA Knight como alguien con quien le gustaría compartir el encordado, así como también lo comparó consigo mismo.

► Si Hulk Hogan pudiera luchar…

Pero no se quedó ahí pues también señaló a otros tres luchadores de WWE a los que querría enfrentar si pudiera o si volviera a las cuerdas. Solo con la presencia de The Hulkster serían episodios espectaculares, ahora, cualquiera de los combates sería inmenso. Lamentablemente, con toda probabilidad, ninguno va a suceder nunca. La carrera luchística de HH pasó a mejor vida.

«Si se tratara de alguien del panorama actual, esa es una pregunta complicada porque las cosas han cambiado mucho. Hay muy pocas atracciones en el negocio. Estaban Stone Cold Steve Austin, Andre The Giant, John Cena. Hay muy pocos tipos que se han convertido en atracciones, pero hay algunos luchadores principales realmente buenos que están justo en el nivel de grandeza. Están en el nivel de grandeza.

«Para mí, elegir a un chico, creo que no sería justo. Las opciones serían Roman Reigns, por supuesto. Seth Rollins, me encantaría enfrentarlo alguna vez. Es un tipo engreído, me gustaría ponerme frente a Seth Rollins. Alguien con quien luché una vez antes, podría haber sido una casualidad que obtuviera una victoria, me encantaría luchar contra Randy Orton. Esos serían los tres chicos».

Por otro lado, si bien no para luchar, en octubre Hulk Hogan decía que esperaba volver a aparecer pronto en WWE.

«Sabes, todavía trabajo con WWE todo el tiempo. Acabo de renovar mi contrato con ellos, ya sabes. Y [¿Eso significa que podemos escuchar tu música pronto?]. Espero que sí. Siempre es divertido salir allí. Y tal vez pueda enganchar a uno de los luchadores para que me saque al ring (…)».