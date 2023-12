La pregunta no sería ¿por qué Randy Orton debería entrar al Salón de la Fama de WWE? sino ¿por dónde empezar a explicarlo? The Viper lo ha hecho todo. Y aún cree que tiene por delante 10 años más como Superestrella. No es que le den ese honor sino que tendrá que ser él quien decida si lo quiere. Uno de los más grandes de todos los tiempos. De todo esto habla Matt Hardy en The Extreme Life of Matt Hardy.

► Randy Orton entrará al WWE HOF

«Ha generado dinero, ha vendido entradas. Como villano, fue muy, muy bueno, probablemente destaca y probablemente es donde sobresale más y está en su mejor momento. La gente pagará porque no les gusta, quieren ver a alguien más vencerlo. Además, él es alguien que conecta con la gente. Provoca emoción y conecta con los fanáticos que están sentados en esas butacas. La gente dice, ‘Dios mío, Randy Orton ha tenido tantos momentos memorables.’ Puede que no recuerden sus diez mejores luchas de cinco estrellas, pero definitivamente recordarán un montón de momentos de Randy Orton, de los cuales ha habido muchos».

«Sin duda alguna, pasará a la historia como uno de los más grandes de todos los tiempos. Ha tenido un montón [de reinados como campeón mundial], así que es un tipo legítimo. Es un miembro legítimo del Salón de la Fama, sin duda alguna. Como dicen, un Salón de la Fama de la WWE de primera votación. En toda la historia de la lucha libre profesional, es un miembro del Salón de la Fama, sin importar de qué era estemos hablando. Es un tipo simplemente especial, que ha vendido entradas, que ha hecho que la gente se preocupe por él, que ha provocado emociones. Es un tipo por el que la gente se preocupa.

«Ha sido muy consistente. Puede que no tenga la lucha de cinco estrellas, puede que no tenga la lucha destacada, lo que sea, pero sale y produce. Tiene estas grandes luchas, cuenta estas grandes historias una y otra vez. Al final del día, después de ver una lucha de Randy Orton, recuerdas cómo te sentiste durante esa lucha, especialmente si había alguna historia candente conectada a ella».

